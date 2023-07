Pluriclassi, il Comune interviene "La scuola non sarà depotenziata"

Schiarita positiva sulla controversa questione della pluriclasse, dopo l’incontro avvenuto in comune fra Amministratori e genitori.

Il sindaco Paolo Michelini e il consigliere delegato Agnese Benedetti, premesso che la composizione delle classi e la scelta del modulo delle stesse non competono all’Amministrazione Comunale ma sono di esclusiva competenza dell’ufficio scolastico territoriale, hanno comunque voluto raccogliere le preoccupazioni dei genitori, ritenendo penalizzante la situazione.

Durante l’incontro i genitori hanno presentato all’Amministrazione una lettera in cui avanzavano le loro richieste e perplessità.

Il Sindaco e il Consigliere hanno fornito i chiarimenti dovuti in base alla competenza Comunale e alle normative vigenti, precisando e rilevando che sulla vicenda è stata creata una inutile polemica politica, poco funzionale a risolvere i problemi e in particolare nel caso in questione.

"Non c’è alcuna intenzione da parte dell’Amministrazione di depotenziare o portare alla chiusura la scuola primaria del Capoluogo a vantaggio di altri plessi scolastici del Comune" hanno dichiarato il Sindaco e il consigliere delegato Bendetti.

"Mai l’Amministrazione ha fatto e farà pressioni affinché venga privilegiato un plesso a discapito di altri." affermano.

"La scelta della scuola di destinazione è dettata dal luogo di residenza o dalla preferenza di ogni singola famiglia che deve conformarsi al piano dei trasporti scolastici attualmente in vigore" continuano.

"La realizzazione della nuova scuola di Scesta è stata una scelta consapevole, dettata dall’esigenza di garantire una scuola sicura agli alunni provenienti dalle zone montane, che risultano le più disagiate del nostro territorio." hanno aggiunto.

I genitori hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro.

La questione sarà nuovamente affrontata in occasione del prossimo Consiglio Comunale dove ci sarà un punto all’ordine del giorno dedicato al tema.

A seguito della votazione del Consiglio che si auspica unanime, la questione verrà successivamente inviato agli enti preposti.

Marco Nicoli