Play-out ormai certi: caccia ai punti per mantenere il vantaggio sulla Carrarese

Quartultima giornata di campionato Primavera. E la Lucchese è di nuovo in trasferta questa volta sul campo del Modena sabato 23 alle 14.30. Per i rossoneri ormai sono certi i play-out, visto che il Lecco è distante nove punti e per ottenere la salvezza diretta servirebbe un miracolo. A questo punto del torneo, l’obiettivo è quello di arrivare davanti alla Carrarese ultima in classifica distaccata da solo un punto, Lucchese 12 e Carrarese 11. Il miglior piazzamento servirebbe in caso di parità nella doppia sfida dei play-off, e regalerebbe la salvezza ai rossoneri. Ma adesso ci sarà da pensare a queste quattro partite e a cercare di portare a casa più punti possibili per mantenere almeno il vantaggio sui gialloblu.

Alessia Lombardi