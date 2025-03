“Plastic Free“ non si ferma. Pulizie a Monte S.Quirico

Plastic Free Lucca non si ferma. Anche il fine settimana è “buono” per liberare l’ambiente dall’assedio dei rifiuti e delle situazioni di abbandono incontrollato. Sabato scorso nel mirino dei volontari la zona di Monte San Quirico. “Hanno preso parte attiva alla pulizia dell’ambiente ben 18 volontari di cui due bambini - fa sapere la referente dell’associazione, Irene Dell’Amico -. Il risultato c’è stato: ben 720 chili di rifiuti abbandonati raccolti dai volontari e rimossi già in serata da Sistema Ambiente. Tanta plastica, ma anche un lavandino. E poi sacchi di cemento, cerchioni, gomme e bottiglie di vetro. Ci siamo organizzati attraverso due punti di raccolta lungo il fiume”.

Un’occasione assolutamente proficua, purtroppo e per fortuna. Purtroppo perchè ancora si dimostra che l’inciviltà non ha limite, mentre la fortuna è data dal fatto che c’è ancora chi mette concretamente a disposizione il suo tempo libero per fare del bene all’ambiente e quindi a tutti. Come ebbe modo di sottolineare tempo fa il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, dopo aver ringraziato Plastic Free Lucca, “il sogno sarebbe quello di arrivare un giorno a non dover più fare eventi di questo tipo perchè in giro non ci sono più rifiuti abbandonati. Vorrebbe dire che davvero abbiamo capito che abbandonare i rifiuti vuol dire avvelenare il pianeta e quindi noi stessi”.

L.S.