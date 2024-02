Placido e il volume sulle pellicole lucchesi

C’è un volume, scritto tra gli altri da Vincenzo Placido alcuni anni fa, che riporta con grande precisione i film che hanno visto la Lucchesia sotto i riflettori. Da “Fiordalisi d’oro“ del 1936 passando attraverso “Zazà“, “Il Volto Santo“, “La provinciale“ con Gina Lollobrigida, “Art.519 codice penale“, “Giovani mariti“ datato 1958.

Ma tanti sono i titoli: negli anni Ottanta come non ricordare ad esempio “Il marchese del Grillo“ (1981) con l’indimenticabile Alberto Sordi, mentre sono degli anni Novanta pellicole per la tv come “Delitti privati“ con Edwige Fenech (1993) e “Palermo-Milano solo andata“ (1995) in cui Lucca rientra tra i set del film. Sempre negli anni Novanta vale ricordare “Ritratto di signora“ (1996) con Nicole Kidman, mentre è del 1998 “Il mastino“ la serie tv con protagonisti Eros Pagni e Athina Cenci. Si arriva dunque al 2000 con “Metronotte“ con Diego Abatantuono per poi approdare, tra gli altri, a “L’onore e il rispetto“ con Serena Autieri e Gabriel Garko. Nel 2008 è la volta della miniserie con Alessio Boni che interpreteva Giacomo Puccini, infine si arriva a “Finalmente la felicità“ di Leonardo Pieraccioni nel 2011. Ma la lista è molto più lunga. Un volume, quello reso possibile dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e scritto tra gli altri da Vincenzo Placido appunto (scomparso tre anni fa) e che costituisce un’ottima ricostruzione con tanto di schede sulle attività cinematografiche e televisive lucchesi.

Alcune associazioni lucchesi sono già al lavoro per una grande iniziativa a maggio per cercare di rendere omaggio appunto alle varie produzioni che nel corso dei decenni si sono alternate in Lucchesia. Nelle prossime settimane saranno svelati alcuni dettagli del grande evento che sarà aperto a tutti i lucchesi.

Cris. Cons.