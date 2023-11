“Più piante, ma più sane o corriamo rischi seri“

Cresce il numero di alberi ogni 100 abitanti in Toscana (+1%) ma è sos per gli effetti degli eventi estremi sul patrimonio arboreo con oltre 5 mila piante pericolanti. A dirlo è Coldiretti sulla base dei dati Istat secondo cui il numero di alberi censiti nella nostra regione ha superato i 245 mila esemplari. In Toscana si contano mediamente 19.9 alberi ogni 100 residenti, un dato superiore alla media nazionale (16.9), con Arezzo la città capoluogo dove il rapporto è più alto (41.6 piante) seguita da Siena (29.1) e da Massa (24). L’incremento maggiore si registra invece a Lucca (+20%) che conta però appena 4.2 alberi ogni 100 abitanti ed è il fanalino di coda.

Se da un lato la presenza importante delle piante è fondamentale per rompere l’assedio dello smog nelle città e raggiungere gli obiettivi della direttiva UE sulle Pm10 (20 µgmc) entro il 2030 - traguardo che solo 3 capoluoghi, Livorno, Massa e Siena oggi raggiungerebbero - dall’altro è essenziale porre molta attenzione al tema della sicurezza“.