Più di 2 milioni di fondi regionali per la strada verso l’Orecchiella

Grazie al contributo della Regione Toscana saranno finanziati lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della strada comunale che attraversa la Riserva dell’Orecchiella nei comuni di San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina, anche conosciuta come strada del Parco. "Siamo grati al presidente della Regione Eugenio Giani e all’assessore Stefano Baccelli- affermano i sindaci dei due Comuni direttamente interessati Raffaella Mariani e Francesco Pioli - per aver riconosciuto come una priorità la sistemazione di una strada, sia nel versante di San Romano che in quello di Villa Collemandina, viene percorsa da migliaia di turisti che si dirigono verso le Riserve dal valore ambientale indiscutibile dell’Orecchiella, nel Parco dell’Appennino tosco-emiliano".

Si tratta, precisamente, di due tratti di circa 12 km che dall’abitato di Caprignana e da quello di Corfino conducono all’Orecchiella e che richiedono il ripristino del fondo stradale, la messa in sicurezza e l’ampliamento nei punti più critici. "Il contributo di due milioni e duecento mila euro, in totale, metà per l’anno 2023 e l’altra metà per il 2024 – aggiungono Mariani e Pioli- consentirà un importante intervento a sostegno dei nostri Comuni. A giorni firmeremo l’accordo con Regione Toscana per la definizione degli impegni e delle responsabilità dei singoli Enti oltre che per formare un comitato di coordinamento composto da assessore regionale e sindaci. Intanto è in via di ultimazione il progetto definitivo esecutivo che permetterà di affidare i lavori entro il 2023".

"Una destinazione di risorse di questa entità ci permetterà di rimuovere ostacoli che con le nostre forze non avremmo potuto superare e per questo ringraziamo anche a nome dei nostri concittadini il presidente della Regione Eugenio Giani. Procede così la valorizzazione del nostro territorio che grazie ai numerosi investimenti realizzati ed alle occasioni di promozione può ancora sviluppare opportunità per le nostre comunità, in particolare per i giovani che qui vivono, studiano e lavorano".

Dino Magistrelli