Più di 12mila firma per la petizione pro-Pertini

Più di 12mila firme in una settimana. E’ un successo la petizione “Noi non ci arrendiamo, anche a Lucca una strada dedicata a Sandro Pertini”, lanciata dal consigliere comunale Daniele Bianucci all’indomani della sua mozione presentata in consiglio comunale per dedicare un luogo della Città alla memoria del presidente della Repubblica, e bocciata dal sindaco Pardini e dalla maggioranza di destra.

La petizione, presente sulla piattaforma change.org e lanciata da Bianucci – che era anche il primo firmatario della mozione per l’intitolazione a Pertini di una via di una piazza – ha raccolto l’adesione di migliaia di lucchesi e ha oltrepassato anche i confini cittadini.

“Sandro Pertini è stato il presidente della Repubblica più amato dagli italiani, ha rappresentato a pieno il senso dell’unità nazionale e della democrazia richiamato dalla Costituzione, e chi boccia l’idea di prevedere un ricordo alla sua memoria si tira fuori dalla storia condivisa della nostra nazione - si legge nella petizione popolare - Per questo, chiediamo che anche a Lucca, come in ogni Città italiana, ci sia una strada, una piazza o un luogo a lui dedicato”.

La petizione è tutt’ora aperta, e può essere sottoscritta da tutte e tutti.

L’obiettivo fissato al momento è di raccogliere 15mila firme, traguardo che pare decisamente alla portata.