Più controlli durante l’estate

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e con conseguente afflusso di turisti e visitatori in tuta la Valle del Serchio si è fatta più intensa e capillare l’opera di controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelnuovo, comandata dal capitano Biagio Oddo e da subito sono stati effettuati numerosi controlli che hanno dato esito positivo e che naturalmente danno maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini residenti e a chi desidera trascorrere un periodo sereno di vacanza in Garfagnana. "Sono stati effettuati controlli straordinari sul territorio della Garfagnana e Media Valle – spiega il capitano Oddo – che hanno messo in campo un imponente dispositivo di controllo a scopi preventivi in vista del periodo estivo che sta portando molti turisti in Valle. I controlli mirano a contrastare l’aumento di furti all’interno delle case e di auto"