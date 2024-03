Più attenzione al Serchio. Il monito ambientalista

"Siamo solidali con le preoccupazioni dei cittadini e delle cittadine che vivono vicino al fiume e che, nel corso dei decenni, hanno subito ingenti danni a causa delle alluvioni. È però fondamentale comprendere che, oggigiorno, la gestione dei corsi d’acqua si basa su studi multidisciplinari avanzati, che considerano la sicurezza idraulica, la conservazione degli ecosistemi e il valore paesaggistico in un approccio integrato".

Lo affermano Eros Tetti e Luca Fidia Pardini, portavoce di Europa Verde Toscana e Europa Verde Lucca. Un approccio, sottolineano, che non sempre è stato seguito in passato.

"Si può sicuramente affermare – aggiungono – che i problemi attuali dei corsi d’acqua, tra cui la carenza di ghiaia e di biodiversità, dipendano dalla gestione dissennata in voga allora. È pertanto opportuno che la discussione su queste tematiche, che certamente deve coinvolgere la popolazione interessata, sia portata avanti sui binari di un approccio scientifico, più che di impressioni personali e parziali".

La Direttiva Europea sulle Alluvioni e quella sulle Acque, insieme alla direttiva regionale toscana 1315/2019, delineano chiaramente l’importanza di un approccio bilanciato nella manutenzione fluviale.

"Tale approccio – spiegano – è stato adottato nei lavori di manutenzione ordinaria del Fiume Serchio, dove, nonostante alcune criticità, si è riusciti a preservare una fascia di vegetazione ripariale essenziale per la funzionalità ecologica e idraulica del fiume. La manutenzione svolta mira non solo a facilitare il deflusso idrico e a monitorare le strutture di contenimento, ma anche a proteggere la biodiversità (sia dell’avifauna che delle specie ittiche) e a prevenire l’erosione. È importante sottolineare come ogni intervento sia guidato da esperti del settore e venga eseguito tenendo conto dell’equilibrio necessario tra la sicurezza fluviale e la conservazione degli habitat naturali".

Europa Verde ribadisce l’importanza di un dialogo basato su conoscenze scientifiche e tecniche solide (collaborando con enti come Comitato Italiano per la Riqualificazione Fluviale e gli esperti del Consorzio di Bonifica) e continuerà a impegnarsi per favorire l’informazione e il confronto con tutta la cittadinanza e in particolare quella più esposta al rischio idraulico.