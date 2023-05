Pittura che suona Gran finale a Villa Bottini

La splendida cornice di Villa Bottini sabato scorso ha accolto il gran finale della prima parte del

ciclo di incontri la Pittura che suona sesto ciclo, organizzata dal Concentus Lucensis, con il contributo del Comune di Lucca. Protagonisti assoluti nella prima parte del “Pomeriggio musicale in Villa”inserito nel Vivi Lucca, sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno seguito il progetto “Pianoforti in verticale”.

Questo percorso di continuità e curriculum verticale strumentale, è stato attivato qualche anno fa tra le scuole medie inferiori ad indirizzo musicale della provincia di Lucca e il Liceo artistico musicale A. Passaglia. Un pubblico caloroso e numeroso ha applaudito le varie esibizioni a quattro e sei mani, ed ha potuto apprezzare sia pagine e trascrizioni famose ma anche alcuni pezzi inediti scritti appositamente per questo organico. Alle 17.30 poi un altro appuntamento ha visto in scena giovani pianisti individuati dai docenti in quanto hanno dimostrato una particolare dedizione allo studio del pianoforte, dando prova di aver maturato eccellenti competenze tecnico-strumentali. Si sono esibiti alunne ed alunni della classe di strumento della professoressa Vincenza Cavaliere che frequentano l’istituto comprensivo a indirizzo musicale G. Ungaretti, già Lucca 2, ed allievi del Liceo musicale Passaglia preparati dai docenti Elisabetta Fiorini, Maria Vivina Moggi,Luca Pieruccioni e Nadia Lencioni.

Gli allievi più giovani – A. Paoli, D. Masini, C. Beconcini,Y. Zhang L. Mastroianni – si sono misurati

con il pubblico ed hanno potuto ascoltare i compagni pù grandi– M. Gori, M. Menichetti, E. Traversa e M. Zappalà – creando un’occasione importante di produzione ma anche di ascolto fruizione e scambio. I dialoghi tra musica e arte de “La pittura che suona“ avevano visto anche un altro momento importante nella giornata del 29 aprile ai musei di Villa Guinigi e Palazzo Mansi.