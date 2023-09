Pittore e mago dei presepi Il prof Adolfo Lorenzetti espone ai “Legnaioli“

1E’ in corso nella chiesa di San Benedetto in Gottella,conosciuta come dei “Legnaioli” in piazza Bernardini la personale del pittore lucchese Adolfo Lorenzetti dal titolo “Il buio e la luce il tempo che va e della vita solo i ricordi”, attivo dal 1983, 40 anni dedicati alla pittura e alla realizzazione di grandi presepi, tutto questo si è unito alla sua attività di insegnante di arte e immagine nella scuola. La mostra resterà aperta fino al 27 dalle 15 alle 19.