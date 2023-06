Piscine, c’è il gestore A breve l’apertura

Siamo ormai a inizio giugno e ci si interroga a Bagni di Lucca circa l’apertura dell’impianto natatorio di Villa Ada, almeno relativamente alle vasche esterne. Sembra che l’apertura delle piscine sia prossima, l’impianto è stato affidato ad un’associazione temporanea di imprese (Ati) da costituire di Roma, l’unico soggetto che ha partecipato alla gara indetta dal Comune. A questo punto, da parte dell’amministrazione comunale devono essere espletate tutte le verifiche prima di giungere all’affidamento definitivo. Si conta che l’impianto possa riaprire a metà giugno. Il bando, che non ha raccolto molti consensi, prevede l’affidamento della gestione per un periodo almeno di 5 anni, prorogabile. La giunta ha fissato anche le tariffe: ingresso giornaliero maggiorenni 9 euro; minorenni 7 euro; abbonamento 10 ingressi maggiorenni 80 euro; minorenni 60 euro.

La durata della concessione sarà di 5 anni e alla scadenza potrà essere rinnovata per ugual periodo. Il nuovo gestore dovrà svolgere le seguenti mansioni: apertura, chiusura e sorveglianza; custodia, conduzione e gestione di tutti gli impianti, pagamento delle utenze relative a luce, acqua e gas (per le utenze relative al solo periodo invernale è prevista la corresponsione di un contributo pubblico di 20mila euro all’anno per tutta la durata della concessione); pagamento della Tari; programmazione e coordinamento dell’attività sportiva; pulizia giornaliera del complesso. Sarà consentita la sola apertura nel periodo estivo per i primi 3 anni dall’aggiudicazione: in questo caso il canone mensile sarà di 1.000 euro al mese.

Marco Nicoli