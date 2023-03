Piscina, verso una revoca pacifica

Il Comune di Capannori ha spedito una bozza di accordo alla ditta che stava eseguendo i lavori alla piscina comunale, chiusa da maggio 2022, per siglare l’intesa sulla revoca dell’appalto e poter ricominciare l’intervento. E’ la novità degli ultimi giorni sulla struttura dopo il consiglio comunale straordinario di metà gennaio e le polemiche che ne scaturirono con i continui rinvii sulla riapertura, adesso fissata per settembre 2023. E’ chiaro che l’obiettivo del Comune è rispettare questo termine per i dipendenti e per gli utenti.La strategia del Municipio di piazza Moro è chiara, ma tutto è appeso ad un filo. Sì, perché se l’azienda giudicata inadempiente dal Comune accetterà, saranno espletate dagli uffici legali le pratiche tecnico-giuridiche e si interpellerà l’impresa che originariamente si era classificata seconda nella gara di appalto.

Nel mese di aprile potrebbe essere ridato lo start al cantiere e lavorando anche durante l’estate, si potrebbe rispettare la data di riapertura per il mese di settembre. Questo lo scenario A, quello positivo.

C’è poi l’ipotesi B, quella per cui la ditta a cui viene annullato il contratto e che sinora ha realizzato i primi lotti dell’intervento, non dovesse avallare l’accordo. In questo caso nascerebbe un contenzioso a livello amministrativo che dilaterebbe notevolmente i tempi.

"Siamo fiduciosi – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo – perché abbiamo già sollecitato una risposta che dovremmo avere nel giro di pochi giorni e confidiamo vivamente che sia positiva. Il muro contro muro non conviene a nessuno, noi siamo la parte lesa, subiamo un danno, anche e soprattutto di natura economica ma proprio per erodere al massimo i tempi siamo disponibili a trovare una intesa. Se tra aprile e maggio ripartiamo con i lavori ce la faremo, magari a metà di settembre, ma nei tempi ipotizzati. Dobbiamo attendere qualche giorno".

La firma dell’azienda è quindi vincolante, ma da piazza Moro filtra ottimismo. La piscina doveva riaprire in un primo momento ad ottobre 2022, successivamente fu procrastinata all’inizio del 2023, fino al nuovo spostamento, con disagi per chi ha dovuto trovare alternative.

Massimo Stefanini