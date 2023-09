Piscina e campo sportivo nel degrado. I residenti chiedono di invertire la rotta

A Mutigliano il campo da calcio è inutilizzato, lo spazio della sagra abbandonato, la piscina comunale ferma da anni, e i campi sono quasi abbandonati a loro stessi, il tutto accompagnato da un forte silenzio. È questa la situazione in cui versa una delle zone residenziali più belle e ricche di potenzialità della lucchesia.

Sono state svariate le lamentele di alcuni residenti alla nostra redazione, così abbiamo voluto vedere con i nostri occhi la reale situazione delle strutture finite nel mirino delle proteste. Dopo vari sopralluoghi, la piscina comunale è rimasta ferma al solito punto, ancora abbandonata, ancora inagibile e nessuno sembra disposto a prendere le redini della situazione e migliorarla. Il campo sportivo che ospitava ogni anno centinaia di ragazzi per allenamenti e tornei ha l’erba alta più di un metro, i cancelli sono sbarrati da panchine e le porte senza rete.

La situazione non cambia per l’area solitamente dedicata alla sagra del Rigatone, storico e tradizionale avvenimento del posto, che però sembra comunque molto frequentato da chi del posto, della natura e della pulizia se ne infischia, lasciando in giro spazzatura, bottiglie vuote e carta. Le lamentele dei residenti non sono solo dovute all’evidente stato di degrado, ma vogliono soprattutto richiamare l’attenzione del Comune per far tornare le attività del posto al vecchio splendore e soprattutto per apportare migliorie necessarie per evitare che oltre alla natura prenda sopravvento anche chi non ha rispetto ed educazione per il luogo.

Durante il nostro “viaggio“ nelle vie principali, vicino alla chiesa e di fronte al cimitero, ci è stato raccontato come per anni la zona fosse stata arricchita anche grazie all’intervento del Comune: le attività si svolgevano sia in estate con campi estivi in piscina e attività all’aperto che in inverno con allenamenti di calcio e sporadici eventi che rendevano il luogo attivo. Ciò che reca più dolore è che per anni sono stati molti gli sforzi fatti da persone del posto per far sorgere le potenzialità del paese, ma che è bastato poco per disperdere quanto fatto di buono. Con alcune strutture appunto abbandonate alla natura selvaggia che ne sta mangiando pezzo per pezzo.

Rebecca Graziano