Piscina, doppia rotatoria e Cittadella dello sport Il programma dei lavori

Prima la riapertura della piscina comunale, a settembre, a Natale è prevista l’inaugurazione dell’adiacente Cittadella dello Sport ubicata dietro il palazzo del Municipio. Il cronoprogramma è rispettato, i lavori dei vari lotti procedono e il taglio del nastro è previsto entro il 2023. A primavera del 2024, invece, sarà finalmente realtà la doppia rotonda della Madonnina a Lunata.

Cominciamo dalla Cittadella. L’intervento avanza senza particolari difficoltà. Abbattute le vecchie torri faro, si è cominciato a lavorare alla realizzazione della pista di atletica leggera a sei corsie con fondo in tartan rosso scuro, colore classico, che sarà idonea ad ospitare molte discipline: 110 ostacoli, staffette, le varie prove di mezzofondo e della velocità, oltre alle pedane per i salti: alto, lungo, con l’asta, senza dimenticare una novità assoluta alle nostre altitudini, come la pista di skiroll. Durante l’estate ci sarà la posa in opera definitiva.

Nel frattempo, abbattute le vecchie torri faro, si procederà ad installare le quattro nuove, che saranno alimentate con lampade a led. In fase di completamento la nuova tribuna da 600 posti e gli spogliatoi posti sotto di essa, rifatti all’insegna della modernità, insieme alla palestra, ai locali medici e ai depositi.

Il nuovo campo da calcio avrà un manto superficiale in erba naturale. Il rettangolo di gioco sarà rimodulato e avrà dimensioni nette di 100×60 metri, idoneo per la categoria di “Eccellenza“, la più importante a livello dilettantistico regionale. In programma inoltre la realizzazione di una nuova recinzione e una rete metallica plastificata che si estenderà lungo il perimetro dell’impianto, disegnato in modo da contenere anche la nuova pista da skiroll e un percorso pedonale attrezzato per la ginnastica all’aperto di collegamento tra lo stadio e la piscina, aperto a tutti.

L’obiettivo dell’assessore Davide Del Carlo e della giunta era quello di farne un polo multisciplinare. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 2 milioni e 800mila euro, di cui 1 milione e 350mila euro ottenuti vincendo un bando del Cipe e 1 milione e 300mila euro finanziati nell’ambito dei progetti Piu della Regione Toscana, dal Fondo Sport e periferie e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per la rotonda, ultime variazioni urbanistiche. Gara di appalto durante l’estate e aggiudicazione a settembre. Avvio dei lavori in autunno. Tempi previsti, circa quattro mesi: meteo permettendo a primavera 2024 un’opera attesa decenni sarà realtà.

Massimo Stefanini