Piscina, c’è chi dice “no“ Ditta seconda classificata rinuncia all’appalto

Sarà una lotta contro il tempo per la riapertura della piscina comunale di Capannori nei primi giorni di settembre. Sì, perché la ditta seconda classificata, interpellata in base allo scorrimento della graduatoria, ha rifiutato l’appalto dopo la risoluzione del contratto con l’azienda vincitrice della gara, il Consorzio Artigiani Romagnoli, con sede a Rimini. Era il famoso quarto lotto sulla manutenzione da 420mila euro.

Come si deduce dalla determinazione numero 793 dello scorso 29 giugno, è stato quindi approvato il progetto esecutivo, si potrà procedere con l’affidamento diretto in modalità interamente telematica attraverso il sistema Start della Regione Toscana con il criterio del minor prezzo. Tutto ciò per i lavori alla copertura del piano vasca. L’importo è di circa 106mila euro, con copertura finanziaria per circa 8mila con avanzo di amministrazione e per quasi 100mila con altre risorse proprie, come ad esempio il contributo Fondazione Cassa di Risparmio. Considerando che siamo a luglio, i tempi tecnici per l’affidamento e per l’avvio del cantiere, con il mese di agosto dedicato tradizionalmente alle ferie, i dubbi avanzano.

Una riapertura attesissima da società, atleti singoli, semplici utenti, ma anche persone in fase di riabilitazione, con frequentatori che vi arrivavano anche da fuori provincia, Valdinievole in primis. Era l’unica struttura in funzione in Lucchesia, visto quanto accaduto a Lucca e a Viareggio. Nel 2021 il Consorzio romagnolo si era aggiudicato la realizzazione della manutenzione dell’opera, compresa la sistemazione del tetto. La piscina comunale di Capannori è chiusa da maggio 2022, quando sono partiti finalmente i lavori che però, malgrado i solleciti e gli ordini di servizio del Municipio di piazza Moro, hanno accumulato ritardi.

Poi la decisione di revocare l’appalto. Si pensava all’impresa seconda classificata che però ha declinato l’invito. Adesso il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica su piattaforma Start della Regione in affidamento diretto, anche per guadagnare tempo. Le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato connesso al progetto esecutivo. L’intervento prevede un insieme sistematico di interventi di manutenzione della copertura quali sostituzione di alcuni arcarecci, sostituzione di alcuni diagonali dei cosiddetti “controventi“, ricostruzione di velette di tamponamento delle travi di bordo sul fronte est ed ovest. L’impianto comunque riaprirà dopo una specie di odissea.

Massimo Stefanini