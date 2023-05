Pinocchio e quelle origini lucchesi "La chiacchierata con mio padre e i burattini, poi il romanzo"

Pinocchio e Lucca, la storia viene da lontano. Nei giorni scorsi il Comune di Lucca ha avviato una nuova sinergia tra la città e l’area tematica del Parco di Pinocchio a Collodi, grazie a un accordo con la Fondazione Carlo Collodi.

Una strategia di promozione turistica che possa unire ed avvicinare metaforicamente le due mete, che da sempre sono culturalmente vicine, basti pensare che sino a meno di un secolo fa la zona era in provincia di Lucca. Ma del legame indissolubile tra Lucca e Pinocchio si trovano tracce anche su riviste di tanti anni fa, come nel caso della Rassegna Lucchese, un periodico di cultura che aveva sede in via Santa Giustina 21 e che nel 1952 dedicò un intero numero concepito come un omaggio allo straordinario burattino.

Sul quel numero della rassegna – come risulta dalla consultazione dell’archivio del collezionista Piero Caniparoli – portarono il loro contributo, tra gli altri, Felice Del Beccaro, Giuseppe Ardinghi, Enrico Pea, Paolo Lorenzini, nipote del creatore di Pinocchio.

"A Pinocchio - scrive Enrico Pea - io sono arrivato troppo tardi. Non ho avuto un’infanzia ordinata di figliolo borghese... e quando più tardi incontrai il moderno patriarca Geppetto, alla ricerca del figliolo suo scapatello Pinocchio, io, nel ventre della Balena c’ero già stato...".

Ma è un ricordo di Pilade Franceschi a sottolineare le origini lucchesi di Pinocchio. Carlo Lorenzini, alias Collodi, nel 1877 ebbe una conversazione con il padre di Franceschi – che aveva un negozio di giocattoli in via Fillungo – all’Osteria delle Donnine che sorgeva in via San Frediano, a due passi dai luoghi cari a Santa Zita.

Lorenzini arrivava in città per incontrare i suoi amici e anche in ragione del suo ufficio: allora era segretario della Prefettura di Firenze. "Un giorno mio padre - scrive Pilade Franceschi - ebbe come compagno di tavolo il Signor Lorenzini, fra un bicchiere e l’altro di vino, s’intavolò fra essi un’amichevole conversazione. Mio padre raccontò al suo commensale che la stessa mattina aveva acquistato da un girovago burattinaio mantovano, che se ben ricordo si chiamava Campogalliani, una completa “compagnia“ di guitti di legno, cioè tutti i personaggi di un teatro di quelle marionette, guidate dai fili, che allora, in ogni città d’Italia davano piccoli spettacoli teatrali parodiando tragedie epiche, drammi storici e le operette allora nascenti. Il Lorenzini, dopo avere ascoltato da mio padre le curiose fasi dello strano acquisto, esternò il desiderio di vedere quelle marionette".

Lorenzini, secondo il racconto di Franceschi, appena si trovò di fronte a quella trentina di personaggi in miniatura, rimase molto colpito. "Il Lorenzini - prosegue - a quella vista esclamò “Tutti i personaggi della vita si riassumono in questo embrione anatomico“. Poi uscirono, si salutarono e ancora qualche volta si rividero all’Osteria delle Donnine. A Lucca c’è ancora qualcuno che ricorda di avere ascoltato questo episodio dalla viva voce di mio padre. E’ lecito pensare che da questo incontro con mio padre sia nato il burattino sapiente? Un anno dopo il Giornale per i bambini diretto da Ferdinando Martini pubblicò a puntate il romanzo intitolato Pinocchio, per uscire, poi, in volume nel 1883".

