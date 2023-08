Pinocchio e Lucca, accordo fatto Tour turistici e nuove sinergie

La favola più bella e suggestiva, quella di Pinocchio, torna a essere patrimonio anche lucchese, per i turisti e non solo. E’ stato infatti appena approvato e sottoscritto l’accordo di collaborazione che lega il Comune di Lucca alla Fondazione Carlo Collodi, per incentivare lo svolgimento di eventi, attività culturali, iniziative formative ed educative, manifestazioni e intrattenimenti di vario genere che possano contribuire alla crescita delle due realtà in termini di promozione turistica e strategia.

L’accordo è stato preceduto da una serie di incontri tra l’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini ed i vertici della Fondazione Carlo Collodi, nella persona del presidente Pier Francesco Bernacchi, per giungere ad una programmazione che potesse unire ed avvicinare metaforicamente la città di Lucca e il Parco di Pinocchio, distanti solo 18 chilometri, ampliando così l’offerta esperenziale per i sempre più numerosi visitatori dell’area territoriale.

La collaborazione prevede itinerari condivisi, sinergie in ambito comunicativo e iniziative congiunte tra due luoghi di forte attrazione e impatto, che allargano così i propri orizzonti tramite un inedito e ambizioso accordo. Il Parco di Pinocchio è l’area tematica dedicata alla fiaba più famosa del mondo, situata come ben noto proprio a Collodi, frazione del Comune di Pescia, laddove l’autore Carlo Lorenzini (in arte appunto Collodi) trascorse la sua fanciullezza. Il Parco è gestito dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi ed è divenuta negli anni meta turistica di riferimento nazionale e internazionale per famiglie, appassionati e cultori della letteratura e della fiaba italiana. Uno spazio che unisce divertimento e cultura, ripercorrendo contesti e scenari della storia più celebre di sempre, studiata, conosciuta e apprezzata in ogni angolo del mondo.

“Siamo soddisfatti per l’inizio ufficiale di un percorso che mira ad ampliare l’offerta turistica del territorio e il target di riferimento, proiettando Lucca in una dimensione sempre più internazionale – dichiara l’assessore Remo Santini –. Una sinergia nuova e ambiziosa che unisce la nostra città d’arte al Parco di Pinocchio: un luogo davvero magico, distante solo pochi chilometri, attrazione e riferimento per un turismo di famiglie che restano, che vivono il territorio per più giorni e che cercano di arricchire il proprio viaggio con un’esperienza indimenticabile”.