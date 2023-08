Pink Floyd Legend: super show In mille a Mont’Alfonso per la band

In circa mille spettatori di tutte le età hanno assistito nel suggestivo scenario notturno della Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo, allo spettacolo della miglior tribute band italiana riconosciuta da pubblico e critica, i Pink Floyd Legend che hanno riproposto tanti successi del noto gruppo, che si è sciolto nel 1995.

Lo show è stato suddiviso in tre parti. Nella prima hanno risuonato le note di Shine on you crazy diamond, Leaning to fly, Time, The great Gig in the sky. Poi lo spettacolo è salito di giri con l’ironica e dissacrante Money. Quindi l’amletica Mother, prima di veder apparire, a lato del palco, l’immancabile maialino gonfiabile, con gli slogan: "La paura costruisce muri", "La religione divide", "Kafka rules". In sottofondo, ovviamente, la canzone pigs. Brain Damage ed Eclipse hanno concluso la prima parte.

L’intervallo, con filmati ed interviste ai membri del gruppo lasciati scorrere sul maxi-schermo, ha dato modo alla band di riposarsi una attimo e al pubblico di prendere una bibita anche in considerazione del gran caldo, nonostante fosse calata la sera. Secondo tempo è stato ancora più vibrante con In the flesh?, The happiest days of our lives e l’intramontabile Another brick in the wall. Infine High Hopes, Summer ‘68 e Atom Heart Mother hanno chiuso la seconda parte.

La terza e conclusiva sezione del concerto è stata riservata ai classici Wish you were here, una delle canzoni più struggenti della musica mondiale, a parre di molti esperti, Comfortably Numb e Run like hell.

La rassegna "Mont’Alfonso sotto le stelle 2023", dunque, non si è fatta mancare l’occasione di proporre una musica passata alla storia, quella dei Pink Floyd , che fa rievocare lo spirito dei rivoluzionari anni ‘70, i contraddittori anni ‘80 e i primi decadenti anni ‘90.

Dino Magistrelli