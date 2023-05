Pini presenta il suo libro La strage e la memoria

Agnese Pini, direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif (QN, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno) presenta oggi pomeriggio (17,30) al Real Collegio il suo libro ‘Un autunno d’agosto’ (Chiarelettere). Dialogano con l’autrice il sindaco Mario Pardini, Francesco Meucci, responsabile della redazione di Lucca de La Nazione, la dirigente scolastica Donatella Buonriposi; coordina Gina Truglio della libreria Ubik che ha organizzato l’incontro.

“Quanti sono i libri dell’Anima? – dice Truglio presentando l’evento – Quelli con una pagina piegata e le parole sottolineate? Quelli che andiamo a leggere quando siamo soli e magari proclamiamo a voce alta quella frase che ci fa accapponare la pelle? Personalmente ne ho 2 e da un paio di giorni sono diventati 3. ‘Un Autunno d’agosto‘ è entrato nella mia lista dei libri dell’Anima. Pini ha una bellezza semplice, di ragazza acqua e sapone ma così avvolgente così radiosa che ci viene voglia - mentre si legge - di chiudere il libro e ricambiare il sorriso alla sua foto nella quarta di copertina. Agnese, che ha riannodato finalmente il filo della “sua” Memoria che l’ha sempre aspettata, nella quiete di San Terenzo con il favoloso scenario della Apuane, testimoni mute di quegli avvenimenti. E’ un viaggio nella memoria della sua famiglia, che è la famiglia di tutti gli italiani, perchè il racconto di una strage inenarrabile ma riportata in vita 79 anni dopo, non appartiene solo ai luoghi dove è stato consumato l’eccidio quell’autunno di agosto del ‘44 che va dal 17 al 19, ma è di tutti i luoghi del mondo che non hanno avuto voce. Dove degli esseri umani donne, uomini e bambini sono stati massacrati nel silenzio e senza che nessuno sapesse per tanto tempo“.

“Oggi – prosegue Truglio – si parla sempre della Memoria e della sua importanza, ma i fatti, quei fatti sono così lontani e sbiaditi da non sembrare veri, eppure tutti i giorni sulle nostre tavole, nelle nostre case calorose e accoglienti viene servita una guerra vicina, della quale sembra di sapere tutto. Rabbrividiamo, ma a San Terenzo e’ successo quello che è accaduto un anno fa esatto a Bucha in Ucraina, oppure a Irpin, massacri silenziosi e sconosciuti“.

“Questo libro non racconta solo una guerra lontana e dimenticata ricordata da giorni della Memoria sbiaditi e polemici, parla di persone che sono state noi e come noi hanno riso, pianto, amato, hanno avuto sogni e paure. Venite a conoscere Palmira e Angelo i bisnonni di Agnese, e Alba e Mario, Angiolina e Lea, Don Mario e Maria con i suoi genitori, non hanno niente di diverso da Tatiana e dai suoi figli Alisee e Nikita con il loro cane massacrati su un marciapiede di Irpin in Ucraina“.