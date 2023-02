“Pigiama per sei“ Il classico triangolo diventa un poligono

Lui, lei, l’altra: il più classico dei triangoli, che però diventa un poligono perfetto quando si aggiungono alla vicenda nuovi personaggi che intrecciano ulteriormente le trame relazionali. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana venerdì 24 febbraio alle 21. E’ qui, in “Pigiama per sei“, che ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate. Un cast corale per uno spettacolo al quale lo spettatore si appassiona, immedesimandosi involontariamente, per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via più intricate, fino allo scioglimento finale dovuto all’arrivo di un inaspettato deus ex machina. Di Marc Camoletti, regia Marco Rampoldi, con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu

e con Roberta Petrozzi, Rufin Doh Zeyenouin, drammaturgia Paola Ornati, scene Nicolas Bovay.