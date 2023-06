Pieve San Paolo, riecco le Poste Chiuse dallo scorso gennaio dopo un assalto al bancomat

Centoquarantasette giorni dopo, lunedì 12 giugno riapre l’ufficio postale della frazione capannorese di Pieve San Paolo, in via di Tiglio. A renderlo noto è il vice sindaco Matteo Francesconi, insieme alla consigliera comunale Roberta Sbrana, che ha ricevuto comunicazione della riapertura. Era chiuso dallo scorso 16 gennaio, quando il bancomat adiacente venne fatto esplodere dai soliti ignoti i quali utilizzarono pure un furgone come ariete dopo la deflagrazione per farsi largo e rubare circa 50 mila euro. Da allora in poi, tra varie vicissitudini, tutto era rimasto chiuso. Il Comune di Capannori ha scritto a Poste Italiane, sottolineando come quel presidio non fosse l’ultimo sperduto in cima alla montagna, ma in una zona baricentrica, alle porte di Lucca, ricchissima di attività produttive e densamente abitata. Quindi un servizio indispensabile. Infatti erano arrivate segnalazioni e proteste da parte dei cittadini, anche dagli anziani che trovano in queste sedi anche uno svago, un momento per uscire di casa e ritirare la pensione, incontrare amici e conoscenti. Insomma, una funzione anche di aggregazione sociale.

"E’ con soddisfazione che apprendiamo la notizia della riapertura dell’ufficio postale di Pieve San Paolo a partire dal prossimo lunedì - affermano il vice sindaco Matteo Francesconi e la consigliera comunale Roberta Sbrana - questo ufficio postale riveste particolare importanza, perché serve un bacino di oltre 3.000 persone che abitano nelle frazioni della zona centrale del territorio, principalmente Pieve San Paolo, Santa Margherita e Toringo, sia perché si trova su una viabilità molto transitata, la Statale Sarzanese Valdera, che attraversa la zona sud del territorio fino ad arrivare a Lucca, sia perché dotato di Postamat. Crediamo che anche la nostra sollecitazione sia stata utile a ripristinare questo importante servizio e ringraziamo Poste Italiane di aver rispettato l’impegno, già comunicatoci, di riaprire l’ufficio postale di Pieve San Paolo entro il mese di giugno". Si osserverà il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Qui il problema era stato diverso dal piano di razionalizzazione di Poste presentato, come si ricorderà, negli anni scorsi, con il "taglio" di molti uffici nella fasce di territorio meno movimento e quindi minore appeal commerciale.

Massimo Stefanini