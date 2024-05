Pieve di Loppia. Concluso il primo lotto

Primo importante traguardo per l’operazione per il restauro del tetto della pieve di Loppia, indubbiamente una delle chiese romaniche più belle in provincia di Lucca.

I lavori del primo lotto, affidati dall’associazione "Rivalutiamo la Pieve di Loppia" che si sta occupando della raccolta di fondi, alla impresa edile Giacchini di Ponte all’Ania, per una spesa di oltre 300mila euro (di cui 200mila finanziati dalla Fondazione CrL) sono stati alla fine conclusi, in tempi anche assai ridotti ed hanno visto il rifacimento del tetto della navata centrale della Pieve e di altre parti di tetto. Con particolare attenzione al consolidamento ed alla impermeabilizzazione della struttura. Oltre al posizionamento della guaina ed al riposizionamento dove era possibile dei vecchi tegoli di copertura si è proceduto anche ad un rafforzamento della copertura ed al posizionamento di tutte le canale in rame il cui materiale è stato donato da Kme.

Ieri mattina c’è stato un sopralluogo in cui è stato fatto un primo bilancio di questo primo intervento, del lotto appena concluso e di quello che ancora testa da fare. Sottolineando la straordinaria operazione per la raccolta dei fondi che ha coinvolto istituzioni, aziende ed anche la popolazione dove tutti hanno lavorato nel raggiungimento dell’importante obiettivo. Nell’occasione la presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, ha annunciato l’avvio di una campagna con le comunità lucchesi e barghigiane all’estero, per contribuire alla raccolta.

Luca Galeotti