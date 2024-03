Piero Perelli svela il suo primo album “Notte“ al Mercato del Carmine

Uno speciale appuntamento musicale questa sera alle 21.15 al Mercato del Carmine per l’anteprima live del primo album da solista di Piero Perelli, batterista lucchese lanciatissimo, reduce dalle tournée con Vinicio Capossela e Glen Hansard.

Il concerto di satsera è ad ingresso gratuito, previa prenotazione obbligatoria con nome e cognome a: [email protected]

“Sono molto felice di presentare questo mio primo lavoro da solista – sottolinea Piero Perelli –, è un disco che avevo nel cassetto da due anni. E’ nato osservando ed approcciandomi al mio strumento con una visione completamente slegata dal ruolo classico della batteria. Nel disco compaiono alcuni ospiti, musicisti grandiosi che ho conosciuto negli anni e fanno parte della mia crescita artistica. Dal vivo sono curioso ed entusiasta di portare in giro questa performance in solo”.

“L’idea è la conversazione estemporanea, partendo da un canovaccio di idee legate al disco ed elaborarle improvvisando con la risonanza dei luoghi in cui mi esibirò. In questo senso il Mercato del Carmine è uno spazio storico straordinario per proporre i brani di “Notte“. Ci sarà molta improvvisazione e ad un certo punto avrò anche Luca Giovacchini alla chitarra come special guest”.

Piero Perelli lo scorso anno ha registrato con Vinicio Capossela il suo ultimo album “Tredici Canzoni Urgenti” e, dopo la tournée, a dicembre si è esibito con lui persino in uno speciale concerto anche sotto la piramide trasparente del Louvre. Sempre lo scorso anno, con Glen Hansard e Marketa Irglova, ha invece intrapreso un tour in Europa e negli Stati Uniti, esibendosi nei teatri più prestigiosi del mondo come Radio City Music Hall di New York, Ryman a Nashville, Atlanta Symphony Hall, Glastonbury Festival e tanti altri, per celebrare il quindicesimo anniversario del film “Once”, vincitore del premio Oscar come miglior canzone.