Pieraccioni fa subito sold out al Moderno. E dice sì alla doppia ospitata all’Astra

Andati esauriti i biglietti per la proiezione di venerdì 19 gennaio alle ore 20.30 al cinema Moderno con la presenza del regista e attore Leonardo Pieraccioni per il saluto introduttivo al suo ultimo film “Pare parecchio Parigi”, il comico toscano ha dato conferma a raddoppiare l’appuntamento in città, con un saluto ad inizio film anche al cinema Astra, sempre venerdì 19 gennaio, alle ore 21. Una doppia ospitata graditissima, che raddoppio i numeri in platea. I biglietti per il nuovo spettacolo all’Astra sono in vendita online su www.luccacinema.it e alla biglietteria del cinema. “Entusiasta per la calorosa e pronta risposta del pubblico cittadino, Pieraccioni non ha esitato a confermare la sua disponibilità per il doppio appuntamento – dichiara Simone Gialdini gestore delle sale cittadine –. Per noi una grande soddisfazione la folta partecipazione del pubblico lucchese agli appuntamenti proposti che, come anticipato nei giorni scorsi, si susseguiranno nelle prossime settimane con ospiti che faranno tappa a Lucca nei vari mesi dell’anno. Grande attesa anche per l’appuntamento di giovedì 11 gennaio al cinema Astra con la diretta dell’intervista al regista di Perfect Days, Wim Wenders“.