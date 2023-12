"Piena fiducia nella presidente". La maggioranza fa quadrato

"Piena fiducia nella presidente del consiglio comunale di Capannori". E’ quanto scrive la maggioranza in replica all’opposizione intera che ha sostenuto il rappresentante nel civico consesso di Forza Italia Matteo Scannerini, il quale sostiene di essere stato interrotto dalla presidente in occasione della seduta di mercoledì scorso. Da qui la mozione di sfiducia e le immancabili polemiche. La risposta arriva dal Partito Democratico, con il capogruppo Guido Angelini; dalla lista Menesini sindaco (Pio Lencioni); da Popolari e Moderati (Gaetano Ceccarelli); +Capannori (Claudia Berti); Sinistra Con (Marco Bachi); Gruppo Misto (Silvana Pisani).

"Abbiamo appreso dalla stampa - si legge nella nota - che l’opposizione di destra intende chiedere le dimissioni della presidente del consiglio comunale, Gigliola Biagini, senza motivazioni reali ed in modo del tutto strumentale e tentando di trascinarla nella bagarre della competizione elettorale del prossimo anno. La dottoressa Biagini - prosegue il documento - ha avuto sempre un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti i consiglieri, dei gruppi consiliari, ma soprattutto, del regolamento che disciplina i lavori dell’assemblea consiliare e le prerogative degli amministratori. L’uscita dell’opposizione dal consiglio comunale durante l’ultima seduta sull’Ascit, non aveva alcuna giustificazione, tanto è vero che la seduta consiliare è andata oltre l’orario stabilito".

"Perciò invitiamo vivamente la minoranza, se ha argomenti validi in grado di mantenere il confronto con i gruppi di governo e con l’amministrazione comunale, ad esercitare il suo ruolo entrando nel merito delle varie questioni sulle quali si discute, evitando - conclude la replica - di sollevare polemiche strumentali ed inutili che evidenziano soltanto l’assenza di argomenti validi per sostenere il confronto e che spesso sfociano, proprio per questo, nell’abbandono dei lavori. I gruppi di maggioranza ribadiscono la piena fiducia nella presidente del consiglio e la invitano a proseguire nel suo ruolo istituzionale super partes come ha sempre dimostrato di saper fare".

Insomma, una vicenda che proseguirà con la presentazione da parte dell’opposizione della mozione di sfiducia nei prossimi giorni.

M.S.