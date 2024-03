Piccoli di età, ma dal cuore grande. Aiuto per la Mensa della Solidarietà

Generi alimentari e denaro per l’acquisto di altre derrate a favore della Mensa della Solidarietà di Segromigno per i bisognosi e i meno abbienti. E’ quello che hanno realizzato i ragazzi delle scuole che hanno dimostrato di avere a cuore chi è meno fortunato.

"Sabato e domenica scorsi i ragazzi e catechisti della nostra unità pastorale - spiega Paolo Cecchini, uno dei volontari - , hanno realizzato una raccolta alimentare in favore delle persone in difficoltà. Assieme ai generi alimentari raccolti ci hanno mandato anche le loro foto ed un bellissimo messaggio di ringraziamento per tutte le persone che li hanno aiutati ad aiutarci. I ragazzi del gruppo di catechismo di seconda Media ed i loro catechisti, ringraziano tutte le persone della nostra Comunità Parrocchiale che hanno contribuito alla raccolta fatta in favore del Centro di Ascolto Segromigno e della Mensa di Solidarietà, sabato e domenica scorsi. Ringraziano anche la disponibilità e l’aiuto dato dalle botteghe Sigma di Segromigno Monte, Francesca di Camigliano e l’ortofrutta Lencioni di Segromigno in Piano. Oltre al cibo, sono anche stati raccolti 310 euro in contanti che saranno destinati all’acquisto di ulteriori vivande per i meno fortunati".

"Grazie di nuovo a tutti. Non possiamo che essere orgogliosi di avere dalla nostra parte dei giovani che si comportano in questo modo, piccoli di età, ma al tempo stesso così grandi per l’esempio che forniscono - aggiunge Cecchini - . Il numero di persone che si rivolgono al Centro di Ascolto e degli ospiti che chiedono un pasto alla Mensa della Solidarietà è sempre più alto. Ciò ha un significato preciso: diversi nuclei familiari hanno necessità. Quanto fatto da questi ragazzi assieme ai loro catechisti è davvero importante. Per noi è un messaggio fondamentale. Vuol dire che i cittadini di domani, in futuro, sapranno portare avanti quanto abbiamo iniziato. E certamente sapranno migliorarlo".

Del resto i numeri parlano chiaro: l’accesso di persone bisognose che si rivolgono alle iniziative di questa associazione, sono cresciute in maniera esponenziale negli ultimi anni, praticamente sestuplicato il numero di chi approfitta di un pasto caldo e ricco la domenica. Dentro vi sono tante storie, di solitudine, perdita del lavoro, difficoltà economiche, sia per singoli individui, ma anche per famiglie intere.

Massimo Stefanini