Piccoli borghi più accessibili a tutti Un “pulmino“ riduce le distanze

"In treno per i borghi del Pnrr" è un intervento da 30 mila euro che prevede l’acquisto di un pulmino da nove posti per visitare i luoghi meno accessibili dalle stazioni ferroviarie nei comuni di Fabbriche di Vergemoli e Camporgiano. Con un semplice pulmino si avvicinano le stazioni ferroviarie ai suddetti borghi della Garfagnana e si riducono le distanze tra le stazioni ferroviarie della tratta Lucca-Aulla e i luoghi meno accessibili dei territori comunali. Grazie a questo particolare intervento, infatti, intervento sarà possibile l’acquisto di un pulmino da nove posti che andrà a migliorare il trasporto collettivo, sia su gomma sia su rotaia, favorendo così la gestione dei flussi e la mobilità sul territorio. I turisti potranno così usufruire del nuovo mezzo per visitare i borghi più lontani dalle stazioni raggiungibili con il treno, mentre i cittadini raggiungeranno con più facilità i mercati settimanali dei centri del Fondovalle e le persone anziane, o dalla difficoltosa mobilità, potranno ricevere a casa la spesa, All’occorrenza, poi, il servizio si potrà estendereggli studenti che potranno usufruirne per il trasporto scolastico. Per la fornitura del mezzo, il comune di Fabbriche di Vergemoli, ente capofila del progetto "In treno per i borghi del Pnrr", ha stipulato un contratto con la concessionaria Renault e Dacia "Biagioni F.lli s.r.l." con sede nel comune di Barga. Le prenotazioni delle corse saranno online.

"Si rafforza in questo modo – commenta il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini – l’azione del comune di Fabbriche di Vergemoli, che già ha in essere un servizio simile. L’obiettivo è quello di avvicinare i luoghi meno accessibili alle stazioni ferroviarie, così da aumentare i flussi turistici e la fruizione dei siti culturali del territorio, incrementando altresì la cura e la tutela degli anziani e delle persone in difficoltà. Al tema dell’inclusione sociale, poi, si aggiunge quello ambientale: il trasporto collettivo, in connessione con il treno, riduce infatti l’emissione di CO2".

A esprimere soddisfazione è anche il sindaco di Camporgiano, Francesco Pifferi. "Oltre al significativo risultato dal punto di vista finanziario - dice nel suo intervento in merito al nuovo servizio -, siamo riusciti a cogliere e tradurre in azioni concrete la filosofia di un bando strategico come questo, sia per quanto riguardi il pubblico sia il privato e cioè la rigenerazione dei nostri borghi da un punto di vista culturale, economico e sociale. Comunità certamente vitali, le nostre, ma bisognose di aumentare la propria capacità di attrarre, partendo proprio dalla valorizzazione della identità locale".

Fiorella Corti