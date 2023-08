Piccole Opere Pro India: Pozzo Realizzato in Valle del Serchio, India

Un nuovo pozzo di acqua potabile a sostegno delle popolazioni dell’Andrapradesh in India. E’ stato realizzato grazie ai contributi raccolti dall’associazione barghigiana Piccole Opere Pro India. Il pozzo è stato inaugurato nel villaggio di Singarayapalle che conta 450 abitanti ed è lontano 40 km da Kadapa. Una zona dove l’acqua era una delle problematiche principali per la vita di tutti i giorni e per la salute pubblica. C’è stata festa tra la gente del posto per l’inaugurazione del nuovo pozzo, uno dei tanti che di qui ai prossimi anni Piccole Opere intende realizzare grazie alle donazioni raccolte in Valle del Serchio che hanno permesso già di ottenere importanti risultati. Dopo l’inaugurazione una preghiera degli abitanti del villaggio per chi ha contribuito alla realizzazione di questa opera.