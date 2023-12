Picco di pacchi “Il 50% in più di consegne“

Crescono ancora i volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane che si prepara, anche quest’anno a fronteggiare il cosiddetto “picco pacchi”, il tradizionale periodo che precede il Natale, caratterizzato dall’aumento dei volumi di posta. L’efficienza della rete di distribuzione di Poste Italiane nella lucchesia e in versilia può contare su un modello di recapito innovativo composto da 6 Centri di Distribuzione e una flotta nella Ram 2 di circa 900 mezzi, di cui

circa 450 interamente green. Nella sola provincia di Lucca sono stati oltre 40 i nuovi ingressi di portalettere stabilizzati, assunti a tempo indeterminato sempre nello stesso periodo. La selezione dei neoassunti, stabilizzati, è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno sei mesi.