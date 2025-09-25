La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Lucca
CronacaPicchia la figlia fino a mandarla in ospedale: lite sfocia in violenza domestica
25 set 2025
REDAZIONE LUCCA
Picchia la figlia fino a mandarla in ospedale: lite sfocia in violenza domestica

L’uomo, in passato, aveva maltrattato anche la moglie e le altre figlie. Disposto il braccialetto elettronico

polizia

polizia

Pietrasanta (LU), 25 settembre 2025 – Una lite in famiglia si è trasformata in violenza e ha portato all’arresto di un uomo di 60 anni, italiano e pregiudicato, fermato in flagranza dagli agenti della polizia di Forte dei Marmi. L’episodio è avvenuto a Pietrasanta, in Versilia, dove l’uomo ha aggredito la figlia di 20 anni.

La giovane è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Versilia e dimessa con 7 giorni di prognosi per trauma policontusivo. Il padre è stato accompagnato in commissariato e arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate dal rapporto di parentela.

Al processo per direttissima il giudice ha disposto per lui la misura del divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere un passato di violenze: l’uomo avrebbe maltrattato fisicamente non solo la figlia ventenne, ma anche la moglie e le altre due figlie, oggi tutte maggiorenni. Per questi episodi è stato denunciato a piede libero.

© Riproduzione riservata