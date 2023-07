"Piazza trascurata e molti in sosta abusiva"

"Piazza S.Maria Forisportam, serve maggiore attenzione, concordiamo con i commercianti sul fatto che durante gli ultimi tempi la piazza è molto trascurata": lo dichiara il comitato Vivere il Centro Storico che ricorda come anni addietro nella piazza venne tolto uno stallo di sosta per i residenti al fine di dare maggior respiro alla chiesa. "Operazione giustissima – scrive – se non fosse che quello stallo adesso è diventato un parcheggio abusivo di moto, alcune delle quali peraltro vi sostano coperte da un telo per molto tempo, oppure di una "apetta" con il pianale spesso riempito da sacchi di rifiuti. A tal proposito si deve rilevare che il parcheggio moto in piazza Bernardini e in via del Giardino Botanico hanno sempre molti stalli vuoti". Vivere il Centro Storico sottolinea come le rastrelliere per le bici siano state posizionate quasi in mezzo alla piazza sottraendo spazi di sosta ai residenti oltremodo penalizzati per il continuo aumento dei tavoli e delle sedie dei locali della zona. "Tavoli e sedie lasciati incustoditi durante la notte – conclude la nota – a notte fonda vengono utilizzati come punti di ritrovo giovani o turisti di turno. E le auto dei turisti che occupano gli stalli gialli godono di impunità assoluta".