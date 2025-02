Piazza S.Michele a Spianate. Nuovo look, scattano i lavori per 350mila euro

Per i lavori che cambieranno completamente il look di piazza San Michele di Spianate, tra la chiesa e le scuole elementari, si adotterà una procedura negoziata ad invito e il Comune di Altopascio sta già selezionando le ditte. L’articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a seconda dell’importo dell’appalto e sino alla soglia di rilevanza europea, per l’affidamento di contratti di servizi, forniture e lavori. Per quest’ultimi (categoria in cui rientra la piazza), è ammesso l’utilizzo della procedura negoziata per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori ad un milione, previa consultazione di cinque operatori economici. L’importo qui si aggira sui 350mila euro.

Nei prossimi giorni ci sarà lo start dell’iter procedurale, che prevede il sopralluogo delle aziende individuate e la successiva offerta di chi decide di partecipare. Tutto ciò si traduce nell’avere a marzo l’impresa aggiudicataria. A quel punto il Municipio altopascese, con l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei, deciderà quando far partire il cantiere. Bisognerà infatti calibrare varie esigenze. La prima? L’intervento con le scuole ancora aperte potrebbe creare un disagio, soprattutto all’ingresso e all’uscita degli alunni. La primaria infatti è...dentro l’agorà su cui si interverrà. Scuole che terminano a giugno. A fine luglio comincia la sagra della polenta, tradizionale manifestazione folcloristica e gastronomica nello spazio adiacente allo stadio e che finisce a metà agosto. Tra il periodo di ferie ed altro, è molto probabile che l’avvio dell’opera parta nel mese di settembre, per concludersi comunque entro il 2025. L’intervento è molto atteso, se ne parla da decenni.

Il progetto migliorerà piazza San Michele. Sarà realizzata una nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico colorato e drenante, pensata per unire estetica e funzionalità. I marciapiedi perimetrali sui lati est e sud, saranno rifatti e dotati di griglie metalliche per proteggere e valorizzare le alberature presenti. Anche il parcheggio sul lato ovest sarà rinnovato con un fondo in calcestruzzo drenante, per migliorare la gestione delle acque piovane. Le strisce pedonali lungo la strada saranno ripristinate. Inoltre, sarà realizzato un sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Prevista l’installazione di nuove panchine e un moderno impianto di illuminazione pubblica. Verrà sistemato il monumento ai Caduti.

Massimo Stefanini