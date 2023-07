Piazza S.Maria, si cambia: partiti gli interventi per ridisegnare l’area

Lucca, 25 luglio 2023 – Finalmente al via il cantiere di piazza Santa Maria destinato a ridefinire la piazza e gli stalli di sosta presenti. Secondo quanto deciso dalla giunta Pardini, nasce un’isola pedonale nel lato sud-ovest della piazza dove troveranno spazio anche 15 nuovi stalli auto riservati ai residenti.

L’area nord-est della piazza resterà invece adibita a parcheggio a pagamento per garantire la funzione di scambio necessaria al principale luogo di accesso nord al centro storico. Le modifiche, nelle intenzioni degli amministratori, dovrebbero riuscire a regolamentare maggiormente la zona, particolarmente caotica soprattutto nelle ore serali. Gli uffici stanno inoltre ancora concordando con la Soprintendenza gli arredi che delimiteranno e questo lato della piazza, un passaggio che provocherà con ogni probabilità la definizione dell’intervento in due momenti diversi.

«Per la prima volta da molti anni a questa parte, alcune decine di stalli a pagamento vengono trasformati in parcheggi per residenti, una significativa rivoluzione – affermano gli assessori ai lavori pubblici e alla mobilità Nicola Buchignani e Remo Santini – In piazza Santa Maria non aumenta solo l’ordine e la sicurezza per i pedoni, ma ci sarà finalmente un aspetto più ordinato e decoroso. Anche in piazza della Magione ci saranno posti per residenti, ma un lato della piazza resterà libero per migliorare sia la funzionalità che l’aspetto dello spazio, in questo caso i lavori sono previsti fra una settimana".

L’intervento di piazza della Magione è stato infatti riprogrammato alla prima settimana di agosto. In questo caso i posti a pagamento saranno reintegrati dai 56 posti blu del parcheggio interno alla Manifattura che viene riaperto. A San Concordio, invece, ecco il via al cantiere per il restauro della copertura lesionata del canale Benassai - con un costo di 450mila euro - che rappresenta l’ultimo tratto rimasto delle opere tombate da consolidare. Prima operazione sarà quella di realizzare un bypass nel piazzale della chiesa per non interrompere il traffico. Lavori anche in via della Zecca dove è in programma il restauro del selciato in pietra di Matraia che verrà collocato su una soletta armata di maggiore resistenza utilizzando malte e materiali innovativi per garantire la resistenza nel tempo.

Fabrizio Vincenti