Piazza Santa Maria “remix” Navette gratis il fine settimana

Gratis, tutto compreso. Oppure a pagamento, e con il rischio di multe nel caso in cui si lascino le macchine fuori dagli spazi: scatta la fase 2 della rivoluzione che l’amministrazione Pardini prova a realizzare nella zona di Porta Santa Maria, storicamente una delle più caotiche.

"Sali sulla navetta – il centro ti aspetta", ecco lo slogan che accompagnerà il nuovo intervento su mobilità e sosta che partirà da venerdì 25 a domenica 27 e per i fine settimana successivi fino al 1 ottobre.

L’iniziativa, presentata a Palazzo Orsetti dal sindaco Mario Pardini e dagli assessori Remo Santini e Nicola Buchignani – prevede un servizio gratuito di navette che collegheranno ininterrottamente dalle ore 20 alle 24 il parcheggio Palatucci con piazza Santa Maria. La frequenza delle corse sarà molto serrata, ogni 10 minuti, e consentirà così di trasportare un ingente numero di persone sul tragitto.

In contemporanea, ‘altro provvedimento per diminuire la pressione sui parcheggi limitrofi alla porta settentrionale della città, ovvero quello di prolungare, sempre il venerdì, sabato e domenica, l’orario dei parcheggi blu di piazza Santa Maria, piazzale Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete e Borgo Giannotti. La sosta costerà 1,50 euro la prima ora fino a un massimo di 3,50 euro per tutta la serata.

Dalla tariffa saranno esclusi i residenti con permesso per la Ztl in piazza Santa Maria e i residenti A12 – B 1 per l’area di sosta di Borgo Giannotti.

"Stiamo mettendo in campo una serie di provvedimenti volti a migliorare l’accessibilità del centro storico e aggiungiamo così un ulteriore tassello alla riorganizzazione di piazza Santa Maria", dice Pardini.

"Si tratta di una sperimentazione che si basa su uno sforzo notevole per il Comune che pagherà ad Autolinee Toscane questo servizio innovativo – aggiunge Santini – abbiamo annunciato e concordato per tempo il progetto con le categorie economiche".

"Abbiamo affrontato la riqualificazione di piazza Santa Maria con un intento di nuovo decoro e l’intervento sarà presto completato con il montaggio delle colonnine in ghisa che delimiteranno gli spazi", chiude Buchignani.