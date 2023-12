Piazza Magione. Gli stalli blu diventano gialli

Attenzione anche ai parcheggi dei residenti da parte dell’amministrazione comunale: lo ha confermato l’assessore alla Mobilità Remo Santini durante la riapertura del parcheggio interno alla Manifattura. A breve, arriverà la trasformazione degli stalli blu in gialli in piazza della Magione. "L’amministrazione Pardini per la seconda volta aumenta i posti auto dedicati ai residenti – afferma l’assessore alla mobilità Remo Santini – dopo i nuovi 15 stalli gialli di piazza Santa Maria anche la zona ovest della città si giova di un intervento che concilia le esigenze di chi vive nel centro storico con quelle di chi viene da fuori e delle attività economiche, un modello di equilibrio che vogliamo sostenere e sviluppare".