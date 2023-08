Piazza Magione Arriveranno le Telecamere a Lucca: Controlli e Sicurezza

Uno. Due. Tre. Oplà, il gioco è fatto. Sono ormai quotidiani gli accessi illegittimi alla ztl dal lato di via Vittorio Emanuele. La telecamera che registra gli ingressi è collocata alla fine di piazza della Magione e un sempre maggior numero di automobilisti, mettendo seriamente a repentaglio l’incolumità propria e quella degli altri, percorrono in controsenso prima un tratto di via Galli Tassi, poi di via San Pierino e ancora della solita via in uscita, nel punto dove si unisce a via Vittorio Emanuele, quasi all’altezza del cinema Moderno dove ormai si è già in ztl. Con tre mosse, davvero a rischio, si spalanca la zona per i residenti, basta non pescare il jolly davvero un ago in un pagliaio di trovare i vigili nei tratti vietati e il gioco è fatto. Non è peraltro l’unico "buco" nel sistema della ztl. "Ci sono criticità in varie punti di ingresso della ztl – conferma il sindaco Pardini – l’accessibilitò così com’è non va bene. Lavoriamo per l’inserimento delle telecamere anche in uscita che dovrebbero rendere più complicata la vita per questi furbi. E lavoriamo al potenziamento dei vigili: sono in programma otto assunzioni che porteranno il totale a 87 unità, un numero che non si registrava dal 2002, la strada è anche quella del sempre maggiore controllo".