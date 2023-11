Piazza del Giglio si fa più bella. Aperto il cantiere da 600mila euro

Lavori in corso per il completo restyling di piazza del Giglio, uno dei luoghi più iconici della città. Ieri mattina ha preso il via il cantiere che prevede anche il totale rifacimento della pavimentazione con una tipologia di ghiaia lavata che darà un aspetto ‘naturale’ molto simile all’asfalto natura, ma decisamente più resistente e duraturo.

Saranno inoltre rifatte le riquadrature in pietra di Matraia e verranno collocati dissuasori di tipo estraibile e fioriere in ghisa per rafforzare la funzione pedonale della piazza. In più faretti incassati con una nuova illuminazione del monumento a Giuseppe Garibaldi. L’investimento è di 600mila euro, i lavori andranno avanti fino a aprile. Proprio per parlare di questo importante cantiere cittadino nei giorni scorsi gli assessori comunali Nicola Buchignani e Paola Granucci si sono incontrati con gli operatori commerciali di piazza del Giglio, accompagnati dalla funzionaria di Confcommercio Martina Carnicelli. La riunione era stata richiesta da Confcommercio stessa, su indicazione degli imprenditori dell’area, per conoscere nei dettagli il cronoprogramma e le modalità dei lavori di riqualificazione della piazza viste le ricadute che essi avranno. “In primo luogo – si legge in una nota di Confcommercio - intendiamo ringraziare gli assessori Buchignani e Granucci per la tempestività e la trasparenza delle risposte ricevute, che vanno a dimostrare attenzione e rispetto per le attività coinvolte in questo progetto“.

“Gli operatori – continua Confcommercio – sono consapevoli del fatto che i lavori di riqualificazione della piazza fossero diventati ormai necessari e apprezzano la volontà dell’amministrazione di essersi attivata per ridurre il più possibile i disagi, prevedendo corridoi di passaggio per coloro che intendano recarsi all’interno delle varie attività presenti. Al tempo stesso chiedono sin da ora il rispetto dei tempi indicati per la conclusione dei lavori, in modo che la piazza possa essere liberata dal cantiere entro la fine della prossima primavera, così come assicurato dagli assessori”. “La nostra associazione – termina la nota – ha chiesto ai due amministratori di prevedere misure di sgravio per il suolo pubblico per le attività coinvolte”.

Laura Sartini