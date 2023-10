Piazza del Giglio cambia volto. Nuova pavimentazione, luci dissuasori estraibili e fioriere

Cambia aspetto la centralissima piazza del Giglio. Il Comune di Lucca, infatti, aprirà a breve un cantiere – si parla del prossimo 20 novembre – che interesserà la pavimentazione della piazza che vedrà tra le caratteristiche estetiche un sottofondo di calcestruzzo, sovrastato da una superficie a vista in calcestruzzo architettonico con ghiaia lavata e che, secondo gli esperti, darà un aspetto naturale molto simile all’asfalto natura, ma più resistente e duraturo.

"Saranno rifatte le riquadrature in pietra di Matraia e collocati dissuasori di tipo estraibile e fioriere in ghisa per rafforzare la funzione pedonale della piazza - spiegano dal Comune di Lucca - ; inoltre verranno inseriti faretti incassati e realizzata una nuova illuminazione del monumento a Giuseppe Garibaldi". Un intervento decisamente di abbellimento, in un’ottica di riqualificazione dell’area prospiciente il Teatro del Giglio.

"Si tratta di un intervento che non era più rinviabile visto il degrado della pavimentazione - affermano l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani e al Commercio Paola Granucci - , perché piazza del Giglio è uno dei principali “salotti” del centro storico, area di passaggio dei cittadini e dei visitatori, uno spazio - proseguono i due amministratori - dove si svolge una parte importante del mercato antiquario".

Ma vediamo anche il cronoprogramma. "I lavori partiranno subito dopo il week-end del 18-19 novembre - affermano dal Palazzo comunale - proprio per consentire l’appuntamento mensile con la fiera degli oggetti e mobili antichi; per gli appuntamenti successivi, in accordo con gli operatori, i banchi in piazza del Giglio saranno spostati temporaneamente in piazza Bernardini fino a conclusione delle opere".

I lavori dovrebbero essere conclusi il prossimo mese di aprile 2024, mentre la spesa è stata finanziata direttamente dal Comune con un importo di 600mila euro. Ancora un tassello, insomma, in uno dei luoghi simbolo di Lucca: e la memoria non può che ricordarci quando, anche in piazza del Giglio e nell’intera piazza Grande, si poteva ancora parcheggiare le auto che incombevano a danno del piacevole effetto che ormai, da anni, è stato restituito a questo luminoso scorcio di centro storico. Se scaviamo nella memoria (e soprattutto negli archivi del nostro quotidiano) infatti, troviamo due date in particolare: quella di sabato 6 gennaio e quella di sabato 26 maggio, entrambe del 2001.

Risale infatti a quell’anno l’apertura del cantiere per la riqualificazione della piazza (il 6 gennaio appunto) mentre pochi mesi dopo – il 26 maggio – ecco invece la riapertura dopo il restauro e la ripavimentazione con tanto di sopralluogo dell’allora sindaco Pietro Fazzi, accompagnato dagli allora assessori Marco Chiari, Gianluca Ghiglioni, Giuseppe Morelli e Luigi Bertani.

Ora, dopo ben 22 anni da quel giorno, il Comune di Lucca ha deciso che, passata questa edizione dei Comics, era giunto il momento di metter mano alla pavimentazione e non solo. Non pochi infatti i “crateri“ che ormai con il tempo e con l’uso si sono formati nella piazza.

Maurizio Guccione