Piazza degli Alpini. I residenti stufi di sgommate e smog

Piazza degli Alpini a Porcari come il Mugello. Sale la protesta dei residenti nelle abitazioni adiacenti per la frequente presenza di giovani che utilizzano auto e scooter per derapate, testacoda, accelerate e repentine frenate, tra stridore di pneumatici, marmitte rumorosissime (che farebbe pensare anche a motorini non proprio in regola) odore di benzina e molto altro. I cittadini si domandano se non si possa fare niente per risolvere la questione. Piazza degli Alpini è vicinissima al centro, anche ad una scuola, non siamo in un luogo disabitato.

"Le forze dell’ordine non passano mai in quella zona? A chi ci dobbiamo rivolgere alla polizia municipale che, abbiamo letto, farà anche i turni serali, o ai Carabinieri? – si domandano i residenti – Perché adesso siamo stanchi di non poter aprire le finestre o di convivere con i rumori che questa gente produce. Tra l’altro intervenire per frenare questi ragazzi gioverebbe pure alla loro salute perché una volta o l’altra, queste ‘evoluzioni’ potrebbero causare cadute o incidenti".

Ma.Ste.