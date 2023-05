Piazza al Serchio: Giovedì al Museo Si chiude la stagione con D’Amia

Ultimo appuntamento della stagione per i Giovedì al Museo, domani alle 21, con la presentazione del volume Lungo la Via del Volto Santo. Storie di luoghi e territori tra Pontremoli e Lucca, ospiti l’autrice Giovanna D’Amia e il fotografo Luca Mastropietro. È possibile assistere all’incontro, organizzato dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, sia in presenza, presso la sede di Via Ducale 4 a San Michele, che online. Il libro, edito nel 2022, non vuole essere una guida, ma si propone come supporto a un viaggio reale o virtuale per la Toscana nord-occidentale. Lungo la Via del Volto Santo si compone di una raccolta di testi brevi, illustrati da Carlo Guenzi, che invitano ad ascoltare le diverse voci dei territori attraversati dal cammino del Volto Santo, un percorso naturalistico e culturale che porta a Lucca e che attraversa due terre, la Lunigiana e la Garfagnana, entrambe ricche di testimonianze materiali e immateriali. Giovanna D’Amia guida il lettore attraverso pievi, castelli, siti archeologici, borghi, ville, fino al Volto Santo della Cattedrale di Lucca.