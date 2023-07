Piattelli arriva fino in India

L’imprenditore altopascese Luca Piattelli sbarca in India. La sua proposta di franchising ha trovato il gradimento di investitori locali. Positiva la visita all’ Ambasciata Italiana guidata da Vincenzo De Luca, che sta seguendo con il personale diplomatico questo progetto che, a regime, vedrà l’apertura di una ventina di atelier griffati Luca Piattelli il quale ha incontrato anche i responsabili dell’ICE, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organismo attraverso il quale il governo italiano favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese tricolori sui mercati esteri. A breve ci sarà l’apertura di un negozio pilota a New Delhi. "Si tratta certamente di un progetto molto impegnativo e che necessiterà di essere seguito con attenzione"