Piano strutturale. Prosegue l’iter. Partiti i 60 giorni per le osservazioni

Mentre infuriano le polemiche sulla mancata trasparenza, Il percorso del piano strutturale intercomunale della Piana di Lucca, come da programma, entra nel vivo. Dal punto di vista dell’iter, dopo l’adozione da parte dei consigli comunali delle quattro amministrazioni coinvolte, partono adesso i 60 giorni utili per cittadini e professionisti per presentare le proprie osservazioni. Gli interessati avranno dunque tempo fino al 10 marzo per accedere al sito progettiamolapiana.it e inoltrare i propri suggerimenti servendosi dell’apposita modulistica scaricabile dal portale.

Ci saranno due giornate di approfondimento dedicate ai professionisti della Piana di Lucca in programma giovedì 18 gennaio (ore 17) e venerdì 19 gennaio (ore 9.30) nella sala consiliare del Comune di Capannori. Entro la fine del mese seguiranno alcuni incontri nei singoli territori rivolti ai cittadini.

"Adottare il piano strutturale intercomunale - spiegano gli assessori alla pianificazione del territorio Giordano Del Chiaro (Capannori), Daniel Toci (Altopascio), Simone Giannini (Porcari) e Giordano Ballini (Villa Basilica), - ci permette di ridefinire la considerazione che abbiamo dell’ambiente in cui viviamo. Possiamo dunque pensare ai nostri quattro Comuni con un unico territorio che condivide necessità, bisogni ma anche caratteri ambientali, sociali, culturali, economici e geografici. Con la pubblicazione sul Burt del documento c’è spazio per consentire a chiunque di avanzare osservazioni: un momento di partecipazione e condivisione molto importante, che vuole proprio intercettare le necessità, le visioni e le proposte migliorative di chi questo territorio lo vive ogni giorno".

Il piano strutturale intercomunale nasce a seguito di un importante lavoro di sinergia e coordinamento operato dalle quattro amministrazioni coinvolte: le strategie di sviluppo e di valorizzazione sono poi state presentate al tavolo istituzionale di confronto con la Regione Toscana, la cosiddetta Conferenza di copianificazione, che ha fissato gli obiettivi comuni della nuova pianificazione. Poi l’adozione nei rispettivi consigli comunali dei quattro Comuni interessati dal percorso, avvenuta entro la fine di dicembre 2023.

Massimo Stefanini