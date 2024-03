Piano strutturale. Attacco di Pasquini

"Nel 2005 si parlò di 47 mila metri quadrati di sostenibilità massima, come sviluppo per nuovi insediamenti e nel 2008 ci fu la saturazione urbanistica del territorio. Adesso, con il Piano Strutturale Intercomunale se ne prevedono tre volte tanto". A dirlo Mauro Pasquini, ex consigliere comunale, candidato sindaco nel 1997, esponente del centrosinistra altopascese. "Nel territorio urbanizzato (entro il quale si situano anche le zone industriali a ridosso del capoluogo) si prevedono, con il nuovo Piano, ulteriori 45.000 metri quadrati di superficie edificabile a carattere produttivo, di cui 25.000 nell’ambito del riuso. All’esterno del perimetro del territorio urbanizzato vi sono previsioni che sommano ad una superficie totale presunta intorno ai 360.000 metri quadrati, per una superficie edificabile di circa 90.000 ".

"In totale una previsione di circa 120/130.000 metri quadrati di nuovo consumo di suolo edificabile a fini produttivi. A mio parere – aggiunge Pasquini - le trasformazioni previste dal complesso di queste proposte non paiono sostenibili in una visione di tutela del patrimonio territoriale e della qualità della vita dei residenti. Dubito sia stata valutato il fenomeno della massiccia crescita, a servizi invariati. Altopascio è uno snodo di traffico interprovinciale. Nei fatti le soluzioni alla situazione di collasso delle infrastrutture viarie comunali, che evitino in primo luogo il passaggio nei centri abitati, sono di là da venire".

"Il capoluogo del Tau, è l’unico esempio di centro abitato in Toscana attraversato contemporaneamente dalla ferrovia e dall’autostrada, con un passaggio a livello che rischia di rimanere un fulgido esempio di "archeologia ferroviaria".

Ma.Ste.