Piano solo all’alba con Graziano A Ferragosto si accende la magia

A Castelnuovo di Garfagnana, martedì 15 agosto, il sole sorgerà sulle note del pianista Simone Graziano. A fare da cornice sarà la cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, dove si rinnova l’appuntamento con il concerto all’alba di Ferragosto di Mont’Alfonso sotto le stelle, festival che da quattro anni porta eventi e spettacoli in secolari fortezze della Garfagnana.

Inizio concerto ore 4.45. I biglietti – posto unico 9.20 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) e Fidelity Tours (via Baccanelle). Biglietti disponibili anche la notte del concerto alla biglietteria della Fortezza (info tel. 334 6167210). Tra i pianisti più apprezzati ed eclettici del jazz internazionale, Simone Graziano vanta infinite esperienze, al fianco, tra gli altri, di Paolo Fresu, Tim Berne, Chris Speed, Stefano Bollani. In primo piano “Embracing the future”, progetto per pianoforte preparato nato con l’intento di esaltare i suoni oscuri dello strumento e colonna sonora perfetta per questo suggestivo evento. Seguirà colazione all’Osteria della Fortezza gestita da Anai Garfagnana. Per chi lo desidera, al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso. Info e prenotazioni via whatsapp al numero 370 2906924 o via email a [email protected]

In occasione del concerto all’alba, è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza di Mont’Alfonso (dista 600 metri dalla Fortezza). Tutte le indicazioni per raggiungere i luoghi di spettacolo sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it. Info tel. 0583 641007 – 334 6167210 (nei giorni di spettacolo dalle ore 18.45) www.montalfonsoestate.it - www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org. Il prossimo appuntamento con Mont’Alfonso è per mercoledì 16 agosto con il concerto di Edoardo Bennato (ore 21.15), seguirà “Il Miracolato“, ovvero l’irresistibile Max Angioni, sul palco il 17 agosto alle 21.

L.S.