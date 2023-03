Piano operativo, entro un anno l’ok “Serviva un cambio di paradigma“

"Non stiamo affatto perdendo tempo rispetto al Piano operativo, se qualche ritardo potrà esserci – e parlo di poche settimane – questo è dovuto alla riorganizzazione della macrostruttura comunale".

Ad affermarlo è il sindaco Mario Pardini che ieri ha illustrato insieme al consigliere delegato Elvio Cecchini, lo stato di avanzamento procedurale dello strumento urbanistico tanto atteso dalla città e ripetutamente al centro di polemiche con l’attuale opposizione di centrosinistra.

In un confronto con i giornalisti, sia Pardini che Cecchini hanno voluto rassicurare rispetto alla tempistica: tra valutazione delle osservazioni – 960 quelle giunte entro i termini ma ben oltre le mille in totale – il passaggio in commisione urbanistica e il via libera da parte del consiglio comunale, "arriveremo alla prima votazione entro la fine dell’anno; con la Regione – prosegue Pardini – abbiamo in corso un’utile interlocuzione, pertanto considerando le loro controdeduzioni, confidiamo di licenziare il Piano entro un anno".

Cecchini ripercorre le tappe, partendo dal piano operativo proposto dalla precedente amministrazione: "Occorre un cambio di paradigma – afferma il consigliere delegato – quello della precedente giunta era un progetto che non teneva conto della ricostruzione di un intero tessuto; dopo una prima valutazione utile a capire come migliorarlo, anche perché i tempi non ci consentivano di fare altro, abbiamo intuito che al di là della narrazione del piano strutturale, esso aveva una valenza in termini di area vasta che però non serviva alla città; tutto questo, lo avevamo anche ritrovato nel Piano operativo: va bene – prosegue Cecchini – la limitazione del consumo di suolo ma l’approccio utilizzato per esso risultava estemamente conservativo".

Prosegue il consigliere delegato: "Abbiamo deciso di approvare lo strumento del Piano operativo utilizzando le osservazioni prodotte come bagaglio di conoscenza, e riteniamo interessanti, dal punto di vista conoscitivo, anche le osservazioni prodotte fuori tempo limite, proprio perché forniscono una visione ancora più approfondita". Nella ricognizione effettuata dagli uffici, alla luce delle osservazioni, emergono altri particolari. A spiegarlo è ancora Cecchini: "Il quadro conoscitivo degli edifici storici, per esempio,fa emergere che non si entra nella effettiva storicità di essi, e nemmeno nella qualità; allora, credo che occorra capire quali sono quelli effettivamente storici e quelli solo vecchi".

Per l’amministrazione Pardini, emerge come dato fondamentale poter mettere in pratica le reali possibilità di intervenire sul recupero degli immobili.

"Va benissimo il recupero – dichiara Cecchini – ma questo va reso possibile". Sia Cecchini che il sindaco Pardini, parlano di una "opportunità storica per il nostro Comune; tra l’altro – dichiarano – andremo ad approvare anche il regolamento edilizio prima del piano operativo e – conferma Cecchini – laddove esistono le possibilità, che naturalmente per il centro storico non sono dappertutto, stiamo lavorando sui “piani terra” per portarli ad essere residenziali".

Conclude Pardini: "I tempi saranno rispettati, nonostante l’opposizione abbia spesso strumentalizzato l’argomento; noi lavoriamo per dare a Lucca uno strumento moderno che si basa sulla conoscenza del territorio e all’insegna della massima trasparenza".

Maurizio Guccione