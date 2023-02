Piano di Coreglia, il Comune “conquista“ il tratto della Sp 38

Si lavora per creare un vero centro urbano della frazione al servizio della comunità. Con l’approvazione in consiglio comunale, anticipata da un’analoga delibera adottata dal consiglio provinciale di Lucca il 22 dicembre 2022, la SP38 a Piano di Coreglia, nel tratto che dalla SS445 arriva fino all’intersezione con via del Lavoro, a breve diventerà comunale. Con lo stesso atto, via del Lavoro, fino alla statale, passerà sotto la giurisdizione della Provincia di Lucca. Con questo passaggio, si concretizza l’intenzione da parte dell’amministrazione Remaschi di riqualificare la frazione di Piano di Coreglia. "Vogliamo mettere in sicurezza Piano di Coreglia, ricomporla dal punto di vista urbanistico e aggregativo - commenta il sindaco Remaschi -. Fino a oggi, la frazione è stata letteralmente tagliata in due dalla provinciale con le auto che transitano a velocità anche sostenute. Negli anni però qui, lungo questa strada, si è sviluppato il nucleo centrale di Piano di Coreglia, con case, attività commerciali, piazza delle Botteghe - che abbiamo riqualificato neanche due anni fa -, luoghi di incontro: una zona, quindi, frequentata e vissuta che merita di diventare un centro sicuro e fruibile da tutti".

Nella seconda metà del 2023 partirà la realizzazione del tanto atteso parco inclusivo urbano con un finanziamento di oltre 400mila euro. Inoltre si andrà a realizzare una nuova area di sosta in via San Lazzaro.