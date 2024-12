Piano di Coreglia, affidati i lavori di ristrutturazione e ampliamento

Affidati i lavori per i lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi del Campo sportivo comunale di Piano di Coreglia: ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Lucca Edil di Di Perna Matteo. I lavori entreranno nel vivo a inizio anno, dopo le festività natalizie e avranno una durata stimata di circa 7 mesi, con l’obiettivo di consegnare la struttura per l’estate prossima.

Il progetto, condiviso anche con la società sportiva di Piano di Coreglia, non si limita a una semplice riqualificazione: l’area degli spogliatoi sarà infatti trasformata in un centro moderno e polifunzionale, pensato per favorire l’aggregazione e la socializzazione.