Piano antenne. Arrivano le critiche

Il Comune di Bagni di Lucca sta predisponendo un piano per stabilire dove collocare eventuali nuove antenne della telefonia. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione pubblica, presso la sala rosa al Capoluogo, promossa dall’amministrazione comunale per la presentazione, insieme ai tecnici incaricati, del progetto. Sull’argomento ritornano i consiglieri comunale di opposizione Laura Lucchesi, Claudio Gemignani e Massimo Betti, del gruppo “Progetto futuro“. "Ci sono in ballo sia la salute che l’ambiente - affermano -. Sappiamo che il 19 dicembre, la Camera ha aumentato il limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non rispettando il principio di precauzione, secondo il quale, in caso di incertezza scientifica, è meglio non fare niente". "Coloro che hanno approvato quanto sopra, - concludono - hanno cercato di dare rassicurazioni che non ci sarà un proliferare di antenne ma che sarà accresciuta la potenza di quelle esistenti, non tenendo conto che maggiore potenza comporterà un maggiore rischio per la salute stessa. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad una manovra per far risparmiare i gestori che in molti casi non dovranno così installare nuove antenne".

Marco Nicoli