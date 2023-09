Pianeta Terra Festival ’Acqua, esempio lucchese’

Confindustria Toscana Nord torna a scommettere su Pianeta Terra Festival: dopo esserne stata sponsor nella prima edizione, di questa seconda esperienza (dal 5 all’8 ottobre) è realizzatrice in compartecipazione. Anche quest’anno sono due gli eventi che l’associazione organizza nell’ambito del festival, entrambi in calendario per venerdì 6 ottobre: alle 11 all’Auditorium del Suffragio “Usa la testa! Sfida accettata: i lavori e i premi”, pensato soprattutto, ma non esclusivamente, per le scuole; alle 17 nella sala convegni della sede dell’associazione in palazzo Bernardini “Acqua e industria, gli esempi virtuosi di Lucca, Pistoia e Prato”, per illustrare a tutti gli interessati l’impegno delle imprese per la tutela delle risorse idriche.

“Usa la testa! Sfida accettata: i lavori e i premi” rappresenta il bilancio del primo anno del progetto “Sostenibilità-Usa la testa!” che Confindustria Toscana Nord gestisce in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa-Istituto di management. L’invito lanciato nella prima edizione di Pianeta Terra Festival è stato accolto da otto scuole: l’ISI Garfagnana-Lucca, l’istituto professionale Marconi di Prato, l’istituto tecnico agrario di Mutigliano, l’istituto tecnico industriale Buzzi di Prato, l’istituto tecnico industriale Fermi-Giorgi, l’istituto Marchi-Forti di Pescia, il liceo classico Carducci di Viareggio, il liceo scientifico Vallisneri.

Alcune classi di queste scuole si sono avvalse dell’opportunità di assistere a seminari, svolti da ricercatori della Scuola Sant’Anna, sui principi di base dell’LCA-Life Cycle Assessment, metodologia scientificamente corretta per misurare la sostenibilità. Ragazzi di cinque delle scuole partecipanti (ISI Garfagnana, Liceo Vallisneri, Liceo Carducci, Istituto Buzzi, Istituto Marchi-Forti) hanno raccolto anche la sfida a cimentarsi in propri lavori ispirati all’LCA: nell’evento del 6 ottobre i tre risultati più interessanti saranno premiati dalla vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli assieme al professor Fabio Iraldo, ordinario presso la Scuola Sant’Anna di Pisa (Istituto di Management). Ad animare l’evento Nicola Lamberti, giovane influencer e divulgatore in tema di sostenibilità condurrà anche il secondo appuntamento di Confindustria Toscana Nord “Acqua e industria, gli esempi virtuosi di Lucca, Pistoia e Prato”.